Onlangs was in ‘Pink Ambition’ te zien hoe er in de straten van Tremelo een modeshow werd gehouden, waarbij BV’s als Ann Van Elsen, Véronique De Cock, Anne De Baetselier en zelfs Jill uit het genoemde programma over de catwalk mochten lopen om de nieuwe collectie van de plaatselijke kledingwinkel te laten zien. Het was een heel gedoe uiteraard, en op het einde van de aflevering kregen we bovendien te horen dat we naar de ‘kleine’ modeshow hadden zitten kijken – blijkbaar is er op een ander tijdstip in het jaar ook een ‘grote’ versie.