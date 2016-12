Want het moge duidelijk zijn: La Moerkerke ploegt ook in het tweede seizoen van 'CATHéRINE' het terrein om dat Jambers al zorgvuldig blootlegde in het Vlaamse landschap. In de opener ging ze in dat opzicht al meteen met de billen bloot - letterlijk én figuurlijk. Onder het mom van doorgedreven journalistieke nieuwsgierigheid klopte Moerkerke aan bij een naturistenkamp net over de Nederlandse grens. Aanvankelijk hield ze daarbij zedig haar kleren aan, terwijl haar interviewees wél van een zacht briesje om de geslachtsdelen genoten.

Moerkerke was naar Nederland gekomen om te zien wat zulke mensen bezielt om zich poedelnaakt over te geven aan een frisse pint, een volleybalwedstrijd of - eigen ballen meebrengen verplicht - een spelletje petanque. Het portret dat ze daarbij schetste van de Naakte Medemens was niet per se onrespectvol, maar ook weer niet zo opzienbarend als de makers van 'CATHéRINE' wel dachten. Zo'n bloot lijf gaat na een kwartiertje televisie ook weer gewoon wennen, zeker als de eigenaars ervan er zelf duidelijk al lang geen moer meer om geven.