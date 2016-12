Tv-review: 'Callboys: de finale' op VIER

Bekijk ook de fotospecial: 'Een blik achter de schermen bij 'Callboys'

Stresserende tijden voor Vlaamse tv-kijkers. Eerst ruilde Yvette uit 'Thuis' het tijdelijke voor het eeuwige, en in de finale van 'Callboys' muisde ook Jay Vleugels er voorgoed vanonder. Nadat hij en Devon het bijgelegd hadden tijdens wat zo goed als zeker de mooiste kappersscène in de Vlaamse tv-geschiedenis moet zijn, raakte Jays blonde paardenstaart vast tussen de liftdeur, met tragische gevolgen. Net nu we eindelijk af waren van dat trauma waarmee de film 'De Lift' ons ooit opzadelde: bedankt, Jan Eelen.

Het schielijke overlijden van Jay was de aanleiding voor een slot waarin alles wat voorafging in 'Callboys' niet zozeer werd opgelost als wel onder de mat geveegd: er dook plotseling een broer van Jay op die diens plaats innam in de vriendengroep en alles was weer zoals voorheen - de problemen met Fuckarmy, de financiële put van de onverkochte dildo's, de ambities van Wes... ze leken nooit bestaan te hebben. Het was niet zozeer de puzzelstukjes in elkaar doen passen, maar eerder de puzzelstukjes vermalen tot stof en ze mee uitstrooien met de as van Jay.