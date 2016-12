De premisse (in principe voor elke realityshow hetzelfde): prop een paar vreemden bij elkaar in een huis en kijk wat er gebeurt. We zien prachtige locaties in Tokio, een kraakhelder huis en esthetisch verantwoord eten. Drie jongens en drie meisjes leven, werken, studeren zich (volgens Japans gebruik) te pletter en hopen stiekem ook nog wat liefde te vinden. Feesten is er niet bij. Wel soms: na het avondeten een pilsje delen voor degenen die alcohol consumeren. Kortom, een huis vol verlegen sufferds die we tegelijk willen knuffelen en een trap onder de kont verkopen: ‘Kom nou toch! Communiceer met dat mens!’

Muisstil sluipen ze op hun sokken door het huis. Gecontroleerd en zachtjes openen en sluiten ze de deuren. Ze laten elkaar rustig uitpraten en reageren slechts met verlegen piepjes, knorretjes, afgewende blikken en rode wangetjes. Ze analyseren constant de ander en zichzelf. In Japan breekt het ijs zelden. Niemand durft het initiatief te nemen. Het leidt tot een constante spanning, niet per se van seksuele aard, maar desalniettemin extreem ongemakkelijk. Héérlijk! De show toont ons een wereld waar een kus nog écht iets betekent - na 10 afleveringen wordt er voor het eerst gezoend - en ‘slapen in dezelfde kamer’ letterlijk betekent: slapen in dezelfde kamer.