De egocentrische, ijdele baas die de voeling met de werkelijkheid kwijt is. Het nutteloze en luie hulpje, die vooral in de gunst van zijn overste probeert te komen. De gefrustreerde en getalenteerde jongeling die alles met lede ogen aanziet. En de vuilgebekte bullebak die van buitenaf de boel door elkaar komt schudden. We kunnen voor de vuist weg vijf series opnoemen waarin de vier personages hierboven centraal staan, en twee daarvan - 'Veep' en 'Thick of It' - spelen zich af in de politieke sfeer. Om maar te zeggen dat 'De 16', nog los van de 'faux documentaire'-stijl die al tien jaar niet meer hip is, niet bulkt van de originaliteit. De politieke satire van Willem Wallyn en Wouter Verschelden mag zich dan wel afspelen in de Belgische politieke wereld en soms refereren aan bestaande politici, ze is bevolkt door het soort archetypes en drijft op het soort plotwendingen die je vaak in buitenlandse reeksen tegenkomt.

En toch mocht de eerste aflevering van 'De 16' er zijn, een beetje zoals 'Safety First' - nog zo'n reeks die opgetrokken is uit bouwstenen die van overal elders komen - ook meteen werkte. Jan Hammenecker stónd er van in de eerste scène als de ervaren rot Charles Van Praet, die door 'De Partij' naar het kabinet van vicepremier Steven Kennis wordt gestuurd om orde op zaken te stellen. Het cynische, seksistische en uit teflon opgetrokken politieke beest dat hij neerzette, is een cliché maar je geloofde hem wel meteen. Hetzelfde gold voor woordvoerder Joris Weyns, de gladde boy die zich door zijn talent en ambitie automatisch verheven voelt boven de rest van het Kennis-kabinet. Onze persoonlijke favoriet was Dirk Kerckhove, een gezette ambtenaar die bijna seksuele gevoelens etaleerde toen hij het had over de begroting - en dus extra stevig moest slikken toen hij die op last van Van Praet en onder het mompelen van 'Ik zal de poorten van de begrotingshel voor u openzetten' in de vuilnisbak moest mikken.