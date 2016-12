Maar dat hoeft daarom nog geen verdienste te zijn. ‘Ons eerste huis’, de verbouwingen waar we maandagavond bepaald jolig van werden, deed voor de rest namelijk niet erg veel om iets toe te voegen aan een genre dat al sinds mensenheugenis prominent aanwezig is op Vier en het eerdere VT4. Gingen vooraf: ‘The Block’, ‘Huis op stelten’, ‘Help, mijn man is een klusser’, ‘De brekers’, ‘De inrichters’, en dan nog een paar. Toegegeven: de helft van dat lijstje hebben we nu al moeten opzoeken – om maar te zeggen dat er zelden memorabele tv overblijft eens de laatste steen onder camerabelangstelling z’n mortel gevonden heeft.

‘Ons eerste huis’ probeert desondanks toch enigszins anders te zijn door twee generaties tegelijk te betrekken bij de verbouwingen: bedoeling is dat de ouders, of schoonouders, meedelen in de miserie die de jonge deelnemerskoppels doormaken terwijl ze hun pas gekochte huis met de grond gelijk maken om er iets bewoonbaars van te maken. Wie op het eind volgens schatters een zo groot mogelijke ‘meerwaarde’ neergepoot heeft, wint 150.000 euro. Een bedrag waarvoor je tegenwoordig maar weinig koopt, zo bleek: de gebouwen die de jonge dromers op de kop getikt hebben, zijn vaker wel dan niet een halve bouwval. Eén koppel zag alvast een omvangrijke bui hangen toen de steunbalken op zolder stuk voor stuk opgevreten bleken door boktorren, een kever die - hebben we ook opgezocht - maar een tweetal weken leeft, maar zich in die tijd allerminst tot geschikt huisdier leent. Elders werd dan weer asbest aangetroffen in een open haard die eerder nog om ‘zijn meerwaarde’ bejubeld werd door de experts. Jammer, want het goedje verwijderen zou veel tijd, geld, en mogelijk ook levensjaren kosten. Tien weken tijd is al wat de deelnemers hebben.