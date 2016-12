Maar goed, 'The Show Must Go On', dus, is van de hand van Peter Boeckx, die met 'The Sky Is the Limit' al een soort dierentuin bijeenbracht: de apen droegen er ringen, lachten gewillig hun tanden bloot en lieten af en toe hun achterste zien. 'The Show Must Go On' is van hetzelfde peperdure laken een broek: ook nu zitten Boeckx' onderzoeksobjecten er behoorlijk warmpjes bij, maar maken ze allemaal muziek om den brode, meestal in het schlagergenre. Muziek van Het Volk, dus, waar weleens lacherig over gedaan wordt, maar die - te merken aan de dikke Mercedes onder Jo Vally's achterste - nog steeds een aardige duit oplevert.