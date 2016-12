'De fiscus' op Eén

Om maar te zeggen: qua minst favoriete tv-onderwerpen moet de belastinginspectie het hier maar nipt afleggen tegen politieke debatten en het seksuele leven van Jeff Hoeyberghs. Ten minste, dat was zo. Tot we gisteravond voor 'De fiscus' plaatsnamen en zowaar aangenaam verrast werden. Want wat blijkt: bij de belastingen werken is méér dan saai papierwerk verrichten en sloten koffie drinken - al kwam dat aspect van de job ook uitgebreid in beeld.

De activiteiten van de belastinginspectie spelen zich af in nuffige kantoors, maar evengoed in de grote, boze wereld daarbuiten. De makers van 'De fiscus' zetten dat al meteen in de verf in het blitse introfilmpje, waarin verschillende belastingambtenaren - ze luisteren naar Oervlaamse namen als Patrick, Annick of Eric - als flitsende personages in een politiereeks werden neergezet. Eén van de hoogtepunten uit de eerste aflevering bestond ook uit een heuse inval, van de BBI (Bijzonder Belastingsinspectie) in een slachthuis waar ongeveer twee derde van het vlees onder de toonbank werd verkocht. De papierversnipperaar draaide er overuren, terwijl de secretaresse aan een acuut geval van Alzheimer ten prooi viel toen haar naar de enveloppen met cashgeld in haar tas werd gepolst.

'De fiscus' deed ons - sinds lang - nog eens terugdenken aan 'Het leven zoals het is', de noemer waaronder de openbare omroep vroeger reality uitzond - en dat was een aangename déjà-vu. In plaats van een voice-over werd ondersteunende info in telegramstijl op het beeld gestanst - ondersteunende info waar een absolute belastingsleek zoals wij aardig wat aan hadden. De fiscus is een veelkoppig monster, dat zich schuilhoudt langs snelwegen, in statige wolkenkrabbers en gemeentelijke achterafkamertjes. Dankzij 'De fiscus' kunnen we elk van die koppen nu toch al voorzichtig herkennen.