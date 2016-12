Maandagavond kreeg 'Lotgenoten' dan toch nog zijn zendtijd toebedeeld. Die ging op aan een herbeleving van wat er in 2011 op die eerste dag van Pukkelpop gebeurde: zwarte donderdag, waarop de muziek verstomde, de lucht groen kleurde, en de hemel zo hard werd dat ze naar beneden viel. Er vielen vijf doden die zomerdag, het aantal slachtoffers dat de nacht inging met onzichtbare wonden lag nog hoger.

Er is al onnoemelijk veel gezegd en geschreven over die dag. In de eerste plaats omdat niemand verwacht dat iets zo sterk naar het leven geurend als een zomerfestival zo snel zó bitter kan proeven, maar ook omdat er na de ramp een verwoed spelletje zwartepieten van gang getrapt werd, met oog voor pact noch tact. Iemand moést verantwoordelijk zijn, want het idee dat de lucht je zomaar zonder reden naar het leven kan staan was wellicht te moeilijk om dragen.