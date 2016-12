'Als de dijken breken' op één

Vier weken na de start op de Nederlandse televisie mochten ook de Belgische kijkers kennis maken met 'Als de dijken breken', een dramareeks over een tienduizendjarige storm die over de Lage Landen raast en grote delen van de kustlijn onder water zet. De serie is een coproductie tussen de Nederlandse EO en de VRT, al bleek de schermtijd in de eerste aflevering toch niet helemaal eerlijk verdeeld: het gros van de verhalen speelde zich immers in Nederland af, wij moesten het doen met de belevenissen van een familie in Oostende die in een veredelde caravan woonde en exotisch West-Vlaams met elkaar praatte, en van wie de vader in een Nederlandse gevangenis zat. De dienst toerisme van de provincie West-Vlaanderen heeft toch nog wat werk boven de Moerdijk.