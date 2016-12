Tv-review: 'Special Forces' op VTM

Hij droomde er als zesjarige al van bij de Belgische elite-eenheid aan te sluiten. De meeste zesjarigen trekken hoogstens met hun Playmobil-cowboys ten strijde tegen de LEGO-piraten van broer of zus, maar beseffen nooit hoe écht oorlog kan zijn als hij zich niet afspeelt in hun hoofd. Maar Fly was toen al vastberaden om zich te verdiepen in strijdgewoel en om geweld te verdrijven, desnoods met nog meer geweld. Dat heeft hij dan ook 30 jaar lang gedaan. Het verschil tussen jongensdroom en roeping: voor u duidelijk gemaakt door de man in camouflagekleding op uw scherm.

Gepassioneerd volk als Fly kan een tv-programma als dit altijd gebruiken, zeker als de algemene kennis over het onderwerp bij velen ontbreekt. Jammer dat hij één van de weinigen was die zijn ware gelaat (letterlijk, de meesten wilden om begrijpelijke redenen onherkenbaar blijven) toonde. En hoewel het na de eerste aflevering van Robin Rademaekers' docuserie wel duidelijk was dat de Special Forces geen apathische moordbrigade is, bestond het programma niet zo zeer over de mens als speciale kracht, dan wel uit het navertellen van enkele spannende missies. Soms leverde dat boeiende tv (de geheime missie in een Afrikaans land bij rellen na de verkiezingen) en soms euhm... niet.