'Beau Séjour' werd al voor de eerste aflevering op Eén te zien was verkocht aan de zender Arte, waar een mens het woord 'meerwaardezoeker' nog in de mond kan nemen zonder standrechtelijk gestenigd te worden. Je loopt er wel eens de betere cultuur tegen het lijf, bij Arte, wat er dan ook voor zorgt dat er geen kat naar kijkt. Maar toch mocht die aanschaf pleiten voor 'Beau Séjour', dat zich ondanks internationaal renommée nog altijd afspeelt in een vergeten hoek in het Limburgse. Dat hadden we vooraf gelezen in de krant, wat erg van pas kwam aangezien het bonte allegaartje accenten waarvan de acteurs zich bedienen niet altijd eensgezind dezelfde richting uitwezen. Roel Vanderstukken, die een agent vertolkt met meer goede bedoelingen dan vakkennis, deed nochtans zijn best. Roel doet altijd zijn best.

Kato, een rol van Lynn Van Royen, is echter niet gedoemd om de aarde moederziel alleen af te schuimen: hoewel ze onzichtbaar is voor velen, kan een select groepje levenden haar wel nog zien. De scène waarin dat duidelijk werd - er kwam een pistoolschot bij kijken - was er eentje die vernuftig bedacht was. Het was dat soort scènes, er kwamen er nog wel een stuk of twee voorbij die eerste aflevering, dat aantoonde dat de schrijvers verder hadden weten te kijken dan hun opmerkelijke maar al bij al snel wennende premisse. De manier waarop het in beeld gebracht werd toonde ook vakkennis, en een aandacht voor detail die we sinds 'Clan' maar zelden gezien hadden - het mag geen toeval zijn dat beide reeksen met Nathalie Basteyns en Kaat Beels dezelfde regisseurs delen. De beelden gebruikt in 'Beau Séjour' zijn zelden gedrenkt in kleur: de zon schijnt blijkbaar weinig in Limburg, en het licht aansteken is een impuls die zelden iemand te binnen schoot. Maar het helpt de sfeer een handje, dat wel.