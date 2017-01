'Ligt er flan op de Mont Blanc?' op VTM

Het excuus 'Het is zomer dus het mag al eens wat luchtiger' werd handig omgebogen naar 'Het is winter dus het mag al eens wat luchtiger'. Op die manier kom je natuurlijk met alles weg: 'Ah, het is lente, dus ik rijd uw autospiegel er even af' of 'Oh, het is herfst, ideaal om mijn irritante buurman met de cirkelzaag te bewerken'. 2017: het jaar waarin je de grootste onzin kan afschuiven op de seizoenen.

Zoals vanouds stond Niels Destadsbader aan het hoofd van de drie kwartier (!) durende joligheid. Hij wist me in het vooruitgestuurde persbericht te zeggen dat het hele gebeuren als 'een geestige après-ski op onze televisie' diende bekeken te worden. Dat was niet gelogen. De laatste après-ski die ik me voor de geest kan halen was er eentje in een zogenaamde Yeti-grot waarin bezopen Hollanders foute nummers meekweelden en twister speelden, in de hoop met hun gezicht tussen de boezem van de voor de gelegenheid in een dirndl gehesen barmeisje te belanden. Barmeisje van dienst was Cath 'ik ben blijkbaar niet graag thuis dus draaf ik in álles op' Luyten, James Cooke kon gemakkelijk dienst doen als zo'n zeven zatte bovenburen, en Kurt Rogiers was een prima yeti. Dat moet gezegd.