'Kroonprinsen' op Eén

Lees hier het grote dubbelinterview met Van Aert en Van der Poel

Wie niet van de koers houdt, staat een lastig voorjaar te wachten. Naast de gebruikelijke liveverslaggeving van zowat elke pedaalslag tussen Nokere en Romandië brengen de Vlaamse tv-zenders immers ook drie programma’s over het leven achter de schermen van de wielrennerij: twee reeksen – op VTM en één - waarin Tom Boonen gevolgd wordt tijdens zijn laatste maanden als prof, en ‘Kroonprinsen’, over vier jonge veldrijders die zichzelf moeten bewijzen in ‘jaar 1 na Sven Nys’.