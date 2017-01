'Allemaal Chris' op VTM

'Zeg eens euh', 'Temptation Island', 'De Mol', later dit jaar 'Peking Express' en zelfs 'De drie wijzen'... geen makkelijker manier dezer tijden om je jeugd te herbeleven dan de televisie aanzetten. Ondertussen zijn we op het punt gekomen dat alleen nog Mark Uytterhoevens 'Alles komt terug' effectief moet terugkomen om de cirkel rond te maken. Strikt gesproken maakt Chris Van den Durpels sketchprogramma 'Allemaal Chris' geen deel uit van de remakegolf. Maar de meeste typetjes die de revue passeren gaan natuurlijk wel al decennia mee - Kamiel Spiessens zelfs al sinds 1994, toen hij debuteerde in een rubriek van - jawel - 'De drie wijzen'.