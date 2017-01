'Amigo's' op VTM

Voor aanvang was het nochtans koffiedik kijken. Het scenario was namelijk neergepend door Jean-Claude Van Rijckeghem , de man die ook 'Aanrijding in Moskou' (sympathiek!) én 'Brasserie Romantiek' (James, de kotsemmer!) uit zijn hoed toverde. En aangezien deze serie over vijf ex-gevangenen zich grotendeels in een restaurant zou afspelen, koesterden we niet al te veel hoop.