De gebeurtenissen die aan bod kwamen in het - even vloeken - archiéfprogramma, waren namelijk niet altijd van wereldschokkend allooi. Dat mocht, want daar had u immers het nieuws al voor. De openbare omroep is een veelpleger als het op het verspreiden van archiefprogramma's aankomt. Ernaar kijken was niet altijd een pretje, maar ze maken vast ook niet. Ze verdienen een standbeeld, de ongelukkige tv-makers die keer op keer noodgedwongen maar vastberaden de donkere krochten van het VRT-archief doorwaden. Het plafond is er laag, elektriciteit is er niet en dus moeten ze zich behelpen met een fakkel. Het water komt er tot aan je knieën, en volgens geruchten mijd je maar beter de westelijke vleugel, want het zou daar zijn dat Alex Puissant z'n nest gebouwd heeft.

Een mens moet al vroeg opstaan wil hij een originele manier vinden om het genre opnieuw uit te vinden. We hébben Jan Thys namelijk al tientallen keren in het water zien sukkelen - die schoenen zijn intussen onmogelijk nog droog te krijgen. En o wee de gek die nòg eens probeert ons Eugène met z'n kleine Fiat en z'n maar iets minder kleine garage door de strot te rammen. Innoveren is moeilijk, kortom. Maar niet onmogelijk: 'Het is gebeurd' heeft het op Vier klaargespeeld door een parodie neer te zetten op een archiefprogramma, om zo in één moeite toch maar een archiefprogramma aan de man te brengen. 'Een onvergetelijke dag' doet het met data: elke dag wordt er in dat zompige archief nagegaan wat er zoal gebeurd mag zijn op de dag van uitzending. Voor 30 januari was dat zo het eerste homohuwelijk te lande, het eerste tv-optreden van ene Vincent Van Quickenborne - toen nog als anarchistisch aandoend randfiguur - en Bloody Sunday in 1972, een wond toen nog te vers om al een songtekst te zijn. Toevallig bleek die 30ste januari ook de geboortedag te zijn van Hugo Matthysen, waardoor we voor het eerst sinds lang nog eens de Hermannen mochten ontvangen: een collectief met enkel welgemanierde heren, maar helaas allemaal knettergek.