'Mijn pop-uprestaurant' - aan zijn vierde editie toe alweer - is 'comfort food' op tv: je weet wat je kunt verwachten, het verrast niet maar het stelt ook nooit teleur. Voorspelbaar ook, een beetje zoals 'Temptation Island' dat is: net zoals we er gif op durven in te nemen dat er daar in de eerste aflevering beelden zullen zitten van een gebronsde vrijgezel die ligt te pompen in de branding of van een verleidster die zegt dat ze 'er helemaal voor zal gaan', weet je dat bij de start van 'Mijn pop-uprestaurant' een van de juryleden zal zeggen dat dit de dag is 'waarop het leven van de kandidaten kan veranderen' (Gert) of dat een duo de opmerkingen van Sergio naast zich neer zal leggen en daar dan ook de prijs voor betaalt.

De veranderingen in het recept dit vierde seizoen zijn verwaarloosbaar - er zijn ditmaal drie pop-ups in twee steden, in plaats van twee pop-ups in drie steden - en de hele machinerie trok zich als vanouds op gang met een kleine afvalproef. In de Antwerpse Mercato, waar acht duo's moesten uitmaken wie hun intrek mocht nemen in een van de zes pop-ups. Twee koppels dropen op het einde teleurgesteld af, voor de anderen 'begint het nu pas echt' - nog zo'n zinnetje dat niet kan ontbreken op een mijn pop-upbingo. Het was allemaal heel vakkundig gedaan en de spanning werd goed opgebouwd, al moeten we toegeven dat er ditmaal minder duo's in het oog springen dan vorige jaren en dat het aantal goede concepten voor een pop-up stilaan opgebruikt raakt.