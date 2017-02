Tv-review: 'Blind Getrouwd' op VTM

Je kunt een interessante discussie voeren over het spanningsveld tussen de wetenschap en de liefde. Over hoe we in deze tijden van 'big data' zijn beginnen te denken dat alles in variabelen en algoritmes te vatten valt. Of over de paradox dat mensen in discussies over de politieke problemen van deze wereld - de vluchtelingen, het extremistische gevaar, de opwarming van de aarde - steeds vaker op hun buikgevoel afgaan dan op feiten of experts, terwijl ze bij 'matters of the heart' blijkbaar wel geloven dat harde cijfers de waarheid kunnen bevatten.

'Blind getrouwd', laten we eerlijk zijn, is niet het programma waarin die discussie ooit gevoerd zal worden. Over hoe en waarom de mannen en vrouwen worden uitgekozen om met elkaar te trouwen, kom je eigenlijk weinig te weten. Bijna 3000 singles schreven zich in voor dit tweede seizoen, maar waarom bijvoorbeeld Nicolas beter bij Evelien past dan die naar schatting 1500 andere mannen, daar heb je grotendeels het raden naar. Zij nam vroeger veel te vaak de zorgende rol op zich in een relatie en wil daarvan af, hij is intelligent en zelfstandig - daarmee moest je het ongeveer doen.