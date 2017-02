Tv-review: 'De klas' op Eén

Er was ons op voorhand een zware vermoeidheid in de leden geslopen bij de premisse waarmee 'De klas' vooraf aan ons werd voorgesteld: een BV treedt uit zijn of haar comfortzone, zal het wellicht even zwaar te verduren krijgen, maar zal achteraf toch moe maar gelukkig kunnen getuigen van een nieuw respect voor jeugd en leerkrachten - met de vermelding dat hij of zij blij is dat ze het maar één dag hoeven vol te houden. 'Jani gaat', quoi. Maar dan in de klas, en met elke week een andere Jani. Reken daarbij dat wij in onze schooltijd al de grootste moeite hadden om wakker te blijven in de klas, laat staan in onze zetel thuis, en u zal begrijpen waarom we niet meteen stonden te springen om een leeg zitje op te zoeken in 'De klas'.

Blij dus dat we op ons nummer gezet werden tijdens de eerste aflevering - dat moet alweer geleden zijn van toen die ene wiskundeleerkracht ons zag indommelen op de eerste rij. Er zat namelijk meer in 'De klas' dan we vooraf vermoed hadden. De BV, in de eerste aflevering Danira Boukhriss-Terkessidis die een gastles over 'de liefde' had voorbereid, bleek in de praktijk vooral een glijmiddel te zijn. De echte aandacht ging immers naar de jongeren die op de schoolbanken plaatsnamen: bontgekleurd, van allerlei strekkingen en geaardheden, met verschillende overtuigingen, en zo rad van tong dat je kon vermoeden dat er een voorzichtige casting voorafging aan hun aantreden. Maar wel: een mooie doorsnede van hoe het leerlingenbestand aan 16-jarigen er anno 2017 wellicht uitziet.