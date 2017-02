Tv-review: 'Op straat' op Eén

Nieuwsgierigheid is één reden om dat besluit te nemen. De drang om te tonen hoe erg het is om geen thuis te hebben had een andere kunnen zijn. Maar die reden werd niet luidop gegeven. Misschien omdat Wannes ervan uit ging dat iedereen al wel weet hoe erg dat is? Hmmmm. Je kan raden hoe erg het is. Je hebt verhalen zoals deze gelezen. Je hebt bedelaars en daklozen met je eigen ogen gezien op straat, vaak haastig voort struinend want drukdrukdruk. Maar je weet het niet, niet echt. Bracht een nieuwsgierige tv-maker daar gisteren verandering in? Nou, niet helemaal.

Niet dat Wannes geen respect afdwingt. Het vroor soms dat het kraakte en het gebrek aan warmte en een degelijke nachtrust had een duidelijk effect, zelfs al na enkele nachten. Het bedelen leek nóg pijnlijker. 'Dit is echt zo gênant, écht gênant. De mensen kijken letterlijk op mij neer.' Als ze hem al dúrfden aankijken. Hij toonde aan dat je als dakloze dag in dag uit afhankelijk bent van anderen. Je moet die hulp durven en willen vragen. Maar dat is dan weer bij wet verboden, volgens twee agenten die hem wezen op zijn Cara-kartonnetje waarop 'spaarrekening slaapzak' gekribbeld stond. Dat viel onder 'om geld vragen' en dus bedelen. Stilzwijgend voor je uit staren, hopend dat mensen het symbool van je lege muts die voor je ligt juist interpreteren en er een paar munten in werpen, mag wel. En hoewel we niet onbewogen bleven door de tragiek, voelde het ook heel wrang toen een jong meisje op kerstavond, de eerste avond van het project, één van haar vijf 'daklozenmanden' - inclusief deken, eten en een kraslotje - aan Wannes schonk. Dat was er eentje minder voor een, nu ja, échte dakloze.