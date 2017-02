Tv-review: 'Temptation Island' op VIJF

Eigenlijk is 'Temptation Island' - als u dit leest, hoeven we u vast niet meer uit te leggen wat het programma inhoudt - een soort 'Planet Earth' geworden. Een blik op exotische diersoorten waarvan je het bestaan nooit eerder had vermoed, met bizarre namen als 'Pommeline', 'Parastoo' of 'Manouh', en waarvan je het gedrag met stijgende verwondering zit aan te kijken. Enfin, met een mix van verwondering en ongeloof, in het geval van 'Temptation Island'. Enkele vragen die tijdens de eerste aflevering in ons opkwamen:

* Bestaan er echt mannen die het een goed idee vinden om voor een cameraploeg te komen zeggen dat ze 'echt een grote pik' hebben, of die nog voor ze goed en wel hun koffers hebben uitgepakt al hun 'kleine Kevin' de vrijheid geven aan de rand van het zwembad?