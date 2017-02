Tv-review: 'Generatie B' op Canvas

Lastig geval, deze 'Generatie B'. De nieuwe serie van Joost Vandecasteele en Pieter Van Hees is anders, dat is het minste wat je kunt zeggen. Wie het een beetje beu is dat Vlaamse fictie zich altijd afspeelt in kleine dorpjes - nu ook weer 'Beau Séjour' - wordt in de eerste scènes meteen op de wenken bediend, met beelden van een vervallen en bijna verlaten Brussel. De anti-utopische toekomstvisie die de basis vormt voor het verhaal - over een maatschappij waarin de babyboomers de macht volledig hebben overgenomen en jongeren zoveel mogelijk in het gareel moeten lopen - doet ook eerder denken een buitenlandse serie als 'Black Mirror' dan aan de modale Vlaamse reeks. En tot slot is de soms compleet absurde humor evenmin iets wat je vaak tegenkomt in fictie van bij ons.

Alleen spijtig dat het bij dat laatste aspect af en toe fout loopt in 'Generatie B', doordat in het woordenboek van Vandecasteele 'raar' en 'grappig' synoniemen zijn en er soms geen maat staat op zijn fantasie. Het idee dat werkloze jongeren in de maatschappij die hij afschildert, verplicht zijn om een attest van werkwilligheid te behalen voor ze op zoek mogen naar een job, is bijvoorbeeld heel sterk. Dat die jongeren naar een psychiater moeten om zo'n attest te krijgen, past ook helemaal in het verhaal. Maar dat die psychiater uiteindelijk zelf een gek blijkt te zijn die zichzelf met een hemdje uit zilverpapier wil beschermen tegen de nakende invasie door robots, is zdanig van de pot gerukt dat het de rest weer onderuit haalt. En zoiets zorgt er ook voor dat de instapdrempel voor de reeks nog hoger wordt dan hij zou moeten zijn.