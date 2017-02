Tv-review: 'Astrid' op VIJF

Wat we na afloop wel wisten was dat 'realityreeks' een genre geworden is met een naam zó ironisch dat Alanis Morissette er haar chardonnay in één geut achterover van slaat. Inclusief zwarte vlieg. Want 'Amaaaai gij ziet er fris uit. Ikke nog niet, ze' kirren als je gemaquilleerd en geföhnd je bed uit rolt, doet vermoeden dat je al zo lang gevangen zit in de wereld der hashtags (#wokeuplikethis! #nofilter!) dat je 't ondertussen zelf gelooft. Hashtag OMG.

Waarmee vult een Belgische die - volgens mensen die het goed menen - toch met de voetjes op de grond is gebleven, haar dagen in LA?