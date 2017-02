Wij bekeken de tweede aflevering van 'De mol', en (n)u?

✩ Hadden wij even te doen met Hans, wiens terugkeer vorige week al werd aangekondigd en die nu dus de dubieuze eer kreeg om bij een kandidatengroep aan te sluiten die na vier dagen zo hecht was als een stel prepubers tijdens het zomerkamp van de CM. Zijn integratie verliep dan ook niet zonder slag of stoot: tijdens de openingsopdracht - waarbij Hans pasvragen kon verdienen op kap van de anderen - werd er gevloekt en gesakkerd op de Elfde Kandidaat alsof het om de nieuwbakken president van Amerika ging. Mol of niet, wij waren deze aflevering alvast #teamHans.

✩Wie is niét de Mol, dus, want deze aflevering leek te wemelen van de saboteurs - zo hardnekkig werd er door alle kandidaten gekemeld. Waar beginnen we? Er was de 'Ondon' van team Marzena-Davey-Eline, de 'Reach out and touch... good hope' van Bertrand-Annelies en het hangslot dat bij (niet eens zo) nader inzien gewoon open was, maar door niemand werd opgemerkt. Geslepen tactiek? Of doodgewone domheid? Hoe het ook zij, de échte Mol kan maar gebaat zijn met zoveel would-be-saboteurs die de schijnwerpers vlotjes van 'm (haar) weghouden.