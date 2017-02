'Zie mij graag' op één

'Ik word de held in mijn eigen verhaal', zo hield Anna zich een paar keer voor in de eerste aflevering van 'Zie mij graag'. De jonge vrouw stond op het punt na tien jaar huwelijk te scheiden van haar man - een flierefluiter gespeeld door Stan Van Samang - en moest dus op haar eigen benen leren staan. Niet eenvoudig, zo bleek al na tien seconden toen een duif zich te pletter vloog tegen het raam van haar huis en Anna tot de constatering kwam dat dierenlijkjes opruimen altijd de taak van de man des huizes was geweest.

Hoofdrolspeelster Alejandra Theus had de serie vooraf in Humo dan wel omschreven als 'een wat stoutere versie van Libelle', wij moesten tijdens de eerste aflevering toch in de eerste plaats aan Bridget Jones denken. Van de voiceover waarin Anna haar mijmeringen deelt over haar talent een gênante situatie door haar eigen onhandigheid nog net iets gênanter te maken tot de licht geschifte personages in haar entourage, het was wel duidelijk dat de boeken van Helen Fielding en de bijhorende films een bron van inspiratie zijn geweest voor 'Zie mij graag'.