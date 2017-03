✩ In de vierde aflevering weinig plottwists, maar niet getreurd: aan de inventieve opdrachten viel er des te meer fun beleven. Voor de kijker toch, want een doolhof vol agressieve struisvogels, een kuitenbijter van een fietsproef én een nacht in een gezamenlijke tent waar elke lichamelijke uitwaseming van de ander je ongenadig tegemoet komt waaien - de kandidaten mochten het hebben.