Wij bekeken de zesde aflevering van 'De Mol', en (n)u?

* Tweeduizend euro, zoveel sprokkelden de vijf overblijvers bijeen op de dertiende dag in Zuid-Afrika, en daarmee werd het een van de meest lucratieve dagen tot nog toe. Nochtans begon de duikproef onder een slecht gesternte, toen Annelies tijdens haar poging om in een luchtbel onderwater een kleurencode te onthouden een paniekaanval kreeg en door professionele duikers gered moest worden. Het moet van Sugar Jackson in ‘Eeuwige Roem’ geleden zijn dat er nog iemand op tv te zien was die zo slecht tegen water kon. Nochtans bleef Annelies volledig van paniek gespaard toen het later effectief om de knikkers ging: net als de andere kandidaten viste zij de juiste bagage op, zodat het team met het geld naar huis kon.

* Het ongeluk hadden de vijf opgespaard tot dag 14, waarop er eerst 1400 euro verdiend en daarna weer verloren werd. Dat laatste in de ondertussen traditionele ‘ontmoeting met de mol’-proef, waarbij de kandidaten even in één kamer mochten zitten met hun nemesis. Wat daarbij vooral opviel, was de spraakzaamheid van Robin, die zich op een paar minuten tijd tot drie verschillende mensen richtte – Annelies, Eline en Davey. Tot welk doel, kun je je afvragen? Hoopte hij de kijkers thuis ervan te overtuigen dat hij de mol niet is? Of is hij zeker van zijn verdachte en dacht hij de mol zélf in verwarring te brengen?