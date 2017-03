Nadat ze vorig jaar met enkele opmerkelijke mannen op pad ging, volgt VTM-journaliste Cathérine Moerkerke nu acht weken lang exemplaren van haar eigen sekse. In de eerste aflevering ging ze langs bij twee vrouwen die in de 'erotische industrie' werken, zoals dat enigszins verbloemend heette. Bieke baat in het Antwerpse een massagesalon uit dat uit twee delen bestaat: op de gelijkvloerse verdieping is er een 'erotisch getint wellnesscentrum', wat dat ook moge wezen, op de eerste verdieping kunnen klanten een massage krijgen inclusief 'happy ending'.

De tweede erotische industrieel was Anaïs, een gescheiden vrouw die sinds drie jaar, in de weken dat ze de kinderen niet heeft, werkt als escorte. In die periode heeft ze al een duizendtal klanten bediend, en tussen de vragen van Cathérine door zagen we haar dan ook vooral druk telefoneren om nieuwe afspraken te maken en de prijs af te spreken - anale seks is blijkbaar het enige waar extra voor betaald moet worden. Even voordien was het bij Bieke ook al over de prijszetting gegaan: zij mikt qua klandizie voluit op de hogere klasse, want haar etablissement is geen 'massagesalon van den Aldi', zo drukte ze Cathérine op het hart.