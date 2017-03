Tv-review: 'Complex' op VIJF

Om maar te zeggen: eerlijkheid, en vooral zijn antoniem, kent vele gezichten. In 'Complex', het nieuwe realityprogramma van VIJF, speelden ze handig in op wat dat laatst aangehaalde voorbeeld met een mens doet. In tegenstelling tot de twee andere onbillijkheden kan je jammer genoeg geen schuldige aanduiden voor betreurenswaardige fysieke kenmerken. Of je moest de hand in eigen boezem steken (sorry) omdat je niet vooraan in de rij stond toen Onze-Lieve-Heer de voluptueuze boezems en weelderige haardossen uitdeelde. Omdat je eerst elders wou passeren. Bij de sprankelende persoonlijkheden, bijvoorbeeld.

Over sprankelende persoonlijkheden en complexen gesproken: presentatrice Dorien Leyers leek alvast geen complexen te hebben over haar moeilijk te verbergen Antwerpse tongval. Maakt verder weinig uit, want met een aangeboren Leyers-flair, slaagde ze erin de 'deelneemsters' van de eerste aflevering behoorlijk op hun gemak te stellen. Jessica had de pech om met een minimale A-cup door het leven te moeten, iets dat ze probeerde te maskeren met een dubbele beha en de liefde van haar partner. Steun genoeg dus, maar zonder borsten zou ze zich nooit een vrouw voelen, laat staan gelukkig. Sarah op haar beurt lijdt, samen met 3% van de vrouwelijke bevolking, aan 'mannelijk haargroeipatroon'. Vanaf haar negentiende draagt ze een haarband om haar wijkende haarlijn te verbergen. Haar complex hierover stond een kinderwens in de weg. 'Want als ik zelf niet gelukkig ben, hoe kan ik dat geluk dan doorgeven aan een kind?'