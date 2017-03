Het is een cliché zo groot als de Eiffeltoren dat het leven in Frankrijk gemoedelijker en trager verloopt dan hier, een idee dat vooral gevoed wordt tijdens de vakanties in het zonnige zuiden, wanneer de jachtigheid achterblijft aan de eerste 'péage'. Je kunt je echter afvragen in hoeverre dat cliché werkelijk klopt, in een land dat nog steeds een van de grootste economieën ter wereld vormt. Waar een extreem-rechtse partij op verschillende plaatsen de plak zwaait, ook en vooral in dat zogezegd gastvrije en gemoedelijke zuiden. Waar er veel woningen in pittoreske dorpjes leegstaan (en dus goedkoop zijn) doordat jongeren er wegtrekken, naar de grote steden.

Die vraag lijkt alvast niet gesteld te zullen worden in de reportagereeks 'La vie en rose', waarvoor Annemie Struyf een jaar lang op bezoek ging bij Vlamingen die in Frankrijk een nieuw leven proberen op te bouwen. Diegenen die zij ontmoet, droomden 'van een plek in de natuur, waar het leven nog eenvoudig is en mensen nog tijd hebben voor elkaar', zo mijmerde Struyf bij het begin. Zij wilden weg van hun drukke bestaan hier en terug naar 'hoe het leven in Vlaanderen dertig, veertig jaar geleden was', alsof ze in plaatsjes als Corrèze of Gavaudun nog nooit gehoord hebben van wifi, breedbeeldtelevisie of regendouches.