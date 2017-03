Wij bekeken de zevende aflevering van 'De mol', en (n)u?

✭ De eerste proef kort even schetsen: Davey moest rugbyballen met filmtitels erop matchen aan de muziek die hij door de boxen hoorde schallen, de rest moest de weggetrapte bal in het puntenvak weten neer te leggen voor ze zelf omgelegd werden door een stel uit de kluiten gewassen pro's. Bij de proef kon maar liefst 5000 euro verdiend worden, maar het werd een fractie van dat bedrag. Het is moeilijk om het moment aan te duiden waarop het net misliep aangezien iederéén er een boeltje van maakte, terwijl ze intussen een karikatuur van zichzelf neerzette. Nog voor aanvang had Annelies al 7 keer de woorden 'ik weet da, zenne' uitgesproken, zonder ook maar iets te weten. Uiteraard bezeerde ze zich ook en had ze niet alle spelregels even goed begrepen. Eline was nog harder dan anders bedreven in het 'godverdoemme, Davey!'-roepen en in het níet voluit voor de proef gaan, terwijl Davey de soundtracks van o.m. E.T. en Superman niet herkende, en Robin zijn attente zelf was. Door loeihard te vloeken en te tieren op alles wat er fout liep. Zijn gestampvoet moet een lichte aardschok van 1,3 op de schaal van Richter veroorzaakt hebben, gokken we.

✭ De proef waarin Eline en Davey moesten achterhalen welke voorwerpen in hun vertrek omgewisseld waren tijdens hun korte afwezigheid, bleek ook geen eitje (sorry). Diezelfde dag verloorde groep ook nog eens 500 euro omdat Robin, de man met hoogtevrees en bang voor het donker, in een boomhut (!) midden in de nacht (!) in het Mol-boekje van afvaller Hans ging snuffelen. Dik tegen de zin van Davey die opwierp dat hij 'toch nog een beetje eergevoel heeft'. Davey, dezelfde man die in de eerste aflevering meteen op de rode knop drukte en uit datzelfde 'eergevoel' een glas champagne weigerde. De eerste vijf minuten toch. Uhu.