'LeFtO in transit' op Canvas

Uitgerekend over die LeFtO - net als Tom Barman kampt hij met een kapotte capslock - maakte Kurt De Leijer voor Canvas de zesdelige docureeks 'LeFtO in Transit'. Geen gefaseerde onemanshow ter meerdere eer en glorie van de Brusselse muziekpaus, die in eigen land in de late uren werkzaam is bij de voormalige alternatieve jongerenzender Studio Brussel en voorts de halve wereld bereist met z'n platentas onder de arm; eerder een uitgebreide rondleiding in z'n universum, dat zich uitstrekt van Brussel tot in Londen, Los Angeles en Chicago. 'Ik reis de hele wereld rond op m'n eigen manier,' zo klonk het in de beginminuut van de eerste aflevering, 'ontmoet gepassioneerde en getalenteerde personen, en deze wil ik graag met jullie delen.' Geen voice-overboodschap waarmee je poëzieprijzen wint - nooit begrepen waarom je het woord 'personen' zou gebruiken als je 'mensen' bedoelt - maar passons.

In die eerste aflevering volgden we LeFtO terwijl hij in Seoul, hoofdstad van Zuid-Korea, naar vinylparels delfde, op bezoek ging in het atelier van kunstenaar Bitkr, met draaitafels jongleerde in de kleine club Cakeshop of rondhing met de leden van de multidisciplinaire crew 360 Sounds. Ongedwongen, af en toe mooie scènes, maar ze waren wél ondergeschikt aan de talking heads: vrienden en sympathisanten van LeFto die zich, net als hijzelf, ophouden in de artistieke marge vertelden honderduit over hun struggle for life, of probeerden het overleven als creatieveling in de miljoenenstad Seoul bevattelijk te maken voor ons, Canvas-kijkers.