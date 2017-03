'LeFtO in transit' op Canvas

Maar wat maalt het? Zolang Canvas bestaat, krijgen jongens en meisjes als hij de lof die ze verdienen.

Vandaar: uitgerekend over die LeFtO - net als Tom Barman kampt hij met een kapotte capslock - maakte Kurt De Leijer voor Canvas de zesdelige docureeks 'LeFtO in Transit'. Geen gefaseerde onemanshow ter meerdere eer en glorie van de Brusselse muziekpaus, die in eigen land in de late uren werkzaam is bij de voormalige alternatieve jongerenzender Studio Brussel en voorts de halve wereld bereist met z'n platentas onder de arm; eerder een uitgebreide rondleiding in z'n universum, dat zich uitstrekt van Brussel tot in Londen, Los Angeles en Chicago.