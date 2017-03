Wie maandagavond afstemde op VTM voor de eerste aflevering van 'My Ride, My Fight, My Life' - voor de niet-fans: Boonen heeft die woorden op z'n borstkas getatoeëerd - werd alsnog een ruime blik gegund in 's mans privévertrekken. Figuurlijk, vooral: Boonen en z'n eega Lore lieten Wauters toe in hun schutskring, maar een rondje lades opentrekken in de slaapkamer à la 'Komen eten' bleef de kijker gelukkig gespaard.