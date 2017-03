Wij bekeken de finale van 'De Mol', en (n)u?

Want natuurlijk was het Eline. Natuurlijk was het de 'Monitrice bij Out of Limits'. Natuurlijk was zij het, de enige die bij de museumproef per se een hilarisch onpraktische kruipbeweging aanhield en zo het alarm liet afgaan, en wier QR-code in de vorige aflevering een link was die verwees naar dat incident. Natuurlijk was zij het, de enige zanger in het Shosholoza-koor die zo opzichtig van de toonladder probeerde te donderen dat geen enkele verzekeringsmaatschappij 'r zou geloven, maar daarbuiten wel mooi al zingend in de auto op te merken viel. Zij, die tijdens de bijwijlen hilarische struisvogelproef iedereen aanmaande om vooral ter plekke te blijven staan om zo de impasse te rekken, de Oostkantons in het westen legde, en gewoon ook het meeste moeite had om haar gezicht geloofwaardig in een neutrale plooi te vouwen telkens de spanning te snijden viel. Wie oplette, en vooral de logische denkoefening maakte dat Davey zich gewoonweg te hard inzette tijdens de proeven en Annelies simpelweg te opzichtig saboteerde om echt in aanmerking te komen als Mol, wist wie er bij de apotheose van achter het scherm zou komen wandelen. Eline was De Mol, Davey won - ook al geen verrassing.