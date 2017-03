Tv-review: 'Bartel in het wild' op VIER

Nou, Zweden rond het vriespunt is alvast geen marcellekesweer, dat werd al snel duidelijk. Bovendien kreeg Bartel tijdens zijn survivaltrip van 72 uur het hoederecht over Tatyana Beloye en Axel Daeseleire, en die twee onervaren trippers moesten goed in 't oog gehouden worden. Een verantwoordelijke Bartel Van Riet dus, die nooit verlegen zat om een portie nuttige tips. Als een échte Akela.

Het trio ging Värmland, één van de mooiste stukjes van Zweden doorkruisen, en omdat de opwarming van de aarde de lente ietsje vroeger een aanvang had laten nemen, moesten ze zich vooral door het bos in plaats van over de prachtige bevroren meren voortbewegen. Eén keer waagden ze het toch om over de rand van het meer een stuk van de tocht af te snijden, en dat was niet naar de zin van Axel. Bij de gedachte dat hij door het ijs zou zakken alleen al, nestelden zijn ballen zich alvast in zijn onderbuik.