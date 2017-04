'De sollicitatie' op VIER

Raar maar waar: in ‘De sollicitatie’ zoeken enkele werkgevers een nieuwe werkkracht, waarop telkens een stuk of wat kandidaten strijden om één functie en de beste op het eind de job krijgt. Het échte concept van het programma, zo stelde ik me voor, zou zich afspelen in de vertrokken tronies, parelende voorhoofden en snel uitdijende okselvijvers van de kandidaten. Maar dat viel mee; of tegen – ’t is maar hoe je het bekijkt. Dit was vooral goed gesponsorde, netjes in het behang verdwijnende opvul-tv.