'Control Pedro' op VIER

Je kunt nu ook via het internet pizza bestellen. Blijkbaar bestaat er ergens een website waar je kunt aangeven wat voor pizza je wil, en als je daarna betaalt met je bankkaart en je adres ingeeft, wordt het eten even later aan je deur geleverd. Ja, de technologie staat niet stil, zo leerde ons de eerste aflevering van 'Control Pedro', een nieuwe panelshow waarin Pedro Elias de wondere wereld van het internet verkent. Naast het bestellen van voedingswaren zijn er ook mogelijkheden om spelletjes te spelen, of filmpjes te bekijken van slechte zangers of mensen die hun scheten hebben omgevormd tot een symfonisch orkest.