De eerste aflevering opende alvast met een grimmig streepje geschiedenis: de moord op de Duitse minister Walter Rathenau, een charismatische mof die in zijn eentje de Weimar-republiek overeind hield, en die goed bevriend was met Einstein zelve. 't Zou niettemin algauw duidelijk worden dat 'Genius' niet draait om die grote gebeurtenissen op het schouwtoneel van de wereld - uit 'In Europa' van Geert Mak onthielden we dat, mocht Rathenau niet bezweken zijn aan z'n verwondingen, Hitler misschien nooit aan de macht zou zijn gekomen, en het woord 'gaskamer' nooit tot in Van Dale zou zijn geraakt.