'Gert Late Night' op VIER

Zestien oktober. Op die dag begint het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens Ter Wereld', zo kwam Erik Van Looy vertellen in de eerste aflevering van 'Gert Late Night'. De quizmaster deed nieuwbakken talkshowpresentator in primeur ook meteen twee kandidaten uit de vijftiende jaargang cadeau: Goedele Wachters en Dina Tersago, twee vrouwen bij wie Van Looy al sinds jaar en dag aandrong om mee te doen. Het leek alsof Verhulst ook bij Van Looy moest aandringen om de twee namen prijs te geven, alleen was de man nauwelijks uitgesproken of er stond op deredactie.be al een interviewtje met Goedele Wachters over haar deelname - wat betekent dat ze daar bij de VRT ofwel over bijzondere visionaire kwaliteiten beschikken ofwel precies wisten wanneer Van Looy haar naam zou droppen.

Dat een talkshow die wil inspelen op de actualiteit zijn allereerste tien minuten ophangt aan een tv-programma dat over een halfjaar start met zijn vijftiende seizoen is vreemd, ook omdat je zou verwachten dat de makers te allen prijze zouden willen vermijden dat hun praatprogramma een promovehikel voor de rest van de zender lijkt. Maar na Van Looy mocht ook Jani komen vertellen over zijn vele projecten op tv, en tussendoor vlijde Kevin Janssens zich neer op de sofa om te praten over zijn fitnessgewoontes maar toch vooral over die keer dat hij in 'De Slimste Mens' zo hard moest vloeken.