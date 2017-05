Tv-review: 'De uitverkorenen' op VTM

Zelden is een programma omgeven door zoveel mysterie op het tv-scherm gekomen als ‘De uitverkorenen’, zelden kon je je na de eerste aflevering zo hard afvragen waar alle geheimdoenerij voor nodig was. Behalve dan misschien om te voorkomen dat het dagen voor de start vooral zou gaan over hoe het concept wel erg dicht aanleunt bij dat van het meest succesvolle Eén-programma van 2016, ‘Sorry voor alles’. Enkele gewone Vlamingen die zich hebben ingeschreven voor een tv-programma en plotseling in hun dagelijkse leven te maken krijgen met bizarre gebeurtenissen zonder te weten dat alles in scène is gezet, het klinkt vertrouwd.

Niet dat ik goochelaar Nicholas en de makers ervan wil beschuldigen leentjebuur te hebben gespeeld, integendeel: ‘De uitverkorenen’ was al in voorbereiding toen ‘Sorry voor alles’ op één begon, en ook die show was op zich maar een uitvergroting van de verborgencameraprogramma’s die al sinds decennia op televisie te zien zijn. Alleen viel de vergelijking met ‘Sorry voor alles’ in de eerste aflevering wel danig in het nadeel van ‘De uitverkorenen’ uit.Terwijl ‘Sorry voor alles’ bijvoorbeeld de koe in elke aflevering meteen bij horens vatte – een kandidaat werd binnengeleid in de studio, het doek ging op, de show begon – kregen we hier eerst een uitgebreide uitleg over hoe Nicholas de deelnemers tot bij hem had gekregen. ‘Putpocketing’ was de term die daarbij iets te vaak viel, het procédé waarbij de goochelaar ongemerkt een visitekaartje in de zak van een toevallige voorbijganger stak, met daarop de vraag om zich in te schrijven voor een niet nader genoemd tv-programma. Het was nodeloos ingewikkeld - een oproep online had hetzelfde effect gehad – en het bleef vooral maar duren; eigenlijk werd het pas leuk toen Nicholas iets te opzichtig een gsm in de handtas van een vrouw liet vallen - hij wou haar later telefonisch uitnodigen - en bijna op zijn gezicht kreeg van haar vriend.