Op de taalwebsite van de VRT, een gratis dienst die ik bij dezen van harte aanbeveel, staat immers zwart op wit dat iemand die gebruik maakt van diensten een cliënt is, en iemand die aankopen doet een klant. Wie vanwege een chronisch ontoereikend saldo op z'n bankrekening beroep doet op een pro-Deoadvocaat is dus een cliënt, geen klant. Tenzij iemand bij VTM in een vlaag van grapdwang toch maar voor 'klant' heeft geopteerd, bijvoorbeeld omdat de cliënten die we zien te kregen in 'Pro Deo' veelal aanspraak konden maken op het label 'bajesklant', maar een grap die je moet uitleggen is per definitie een slechte grap.

Nu ja: bij dezen verklaren we, terwijl we onze hielen nog één keer kordaat tegen elkaar klakken, het hoofdstuk taalnazisme voor gesloten, en ontfermen ons spoorslags over de inhoud van 'Pro Deo'.