'Ex on the Beach, Double Dutch' op MTV: 'Uit welke beerput hálen ze die mensen toch?'

Als u dacht dat de beschaving haar nulpunt bereikt had met Temptation Island, zat u er flink naast – Ex on the Beach ligt qua niveau nog enkele kilometers lager. Even de basis: dit is een realityshow die een bende zinderend geile apen in een villa dropt, om gaandeweg ex-paringspartners van die primaten aan de mix toe te voegen. Chaos verzekerd! Tip: bekijk het als een sociaal experiment om zo weinig mogelijk hersencellen te verliezen.

Maar even serieus: uit welke beerput hálen ze die mensen toch? Neem nu onze grote vriend Bastiano, een kruising tussen Shrek en The Thing van de Fantastic Four, of realistischer: de zanger van Rammstein na een mislukte hersenoperatie.