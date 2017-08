Maar genoeg over het nieuwe seizoen van ‘Twin Peaks’, want er wordt deze zomer nog een andere tv-klassieker opnieuw tot leven gewekt: ‘Wie wordt multimiljonair?’ op VTM. Met een andere titel, ‘Miljonair’, een andere presentator, Staf Coppens in plaats van Walter ‘Is dat je definitieve antwoord?’ Grootaers en een lichte gemoderniseerde spelformule. Niet langer mag er één kandidaat proberen om vraag na vraag dichter bij de hoofdprijs te geraken, voortaan zijn er zes deelnemers die elk om beurt een antwoord moeten geven – en enkel degene die bij vraag nummer vijftien op de stoel zit, maakt kans op het geld.

De bedoeling van het gewijzigde concept is om het spel sneller en spannender te maken, om te zorgen voor ‘een strategische stoelendans’ zoals Coppens het bij de start omschreef; elke kandidaat mag immers ook bij één vraag passen, en zo de persoon die na hem komt, proberen uit de quiz te spelen. Nu: ‘Miljonair’ was zeker sneller dan zijn voorganger, ook al omdat deelnemers slechts 15 tot 45 seconden bedenktijd kregen, in plaats van de drie uur en twee reclameblokken ten tijde van Walter Grootaers. Maar is het spel daarmee ook echt spannender geworden?