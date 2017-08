Tv-review 'Double Trouble' op MTV: 'Is de val van het Romeinse rijk ook begonnen met debiele reality-tv?'

Is de val van het Romeinse rijk ook begonnen met debiele reality-tv? Waarschijnlijk niet, maar net als onze noorderburen hadden de Romeinen te kampen met ongeletterde barbaren, lompe knuppels, en het verval van alle zeden. Wat er ook van zij, de genieën van MTV hebben weer twee bimbo’s met de intelligentie van een frisco opgevist.

De tweeling Sharon en Esmee, een duo yoghurtbreinen met ieder één hersenhelft, eerder te zien in het al even ranzige ‘Ex on the Beach’, mag lekker samen gaan kamperen in Bulgarije. Ter voorbereiding laten de twee botox in hun lippen spuiten en dreigt Sharons (of Esmees, who cares) vriendje ermee om haar kop in te slaan.