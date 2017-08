Tv-review: 'De helden van Arnout' op Eén

Just kidding. Hauben doet in zijn nieuwe reeks wat hij, van ‘Op weg naar Compostela’ tot ‘Ten Oorlog’, altijd al gedaan heeft: rondwandelen, praten met al dan niet toevallige passanten en zich onderdompelen in de geschiedenis van zijn route. En daar gaandeweg mooie televisie uit puren: ‘De helden van Arnout’ mag dan geen stijlbreuk zijn met het verleden, wie houdt van Haubens aanpak zit afgaand op de eerste aflevering voor acht weken goed.

In de serie stapt Hauben acht keer in de voetsporen van vergeten Belgen met een roemrijk verleden, aan de hand van een dagboek dat ze hebben achtergelaten. De opener draaide om Joseph Abbeel, zoon van een bierbrouwer uit Vrasene, die meevocht aan de zijde van Napoleon tijdens de veldtocht in Rusland. We spreken dan over begin 19e eeuw, ruim honderd jaar eerder dan de veldslagen van de Eerste Wereldoorlog, maar Hauben bewees opnieuw zijn talent om aan de hand van kleine dingen te tonen hoe ver de rimpelingen van de geschiedenis doorwerken. Een monument, een gedenksteen, een apart gebouw, het volstond allemaal voor hem om het verleden op te roepen. Dat hij daarin slaagde met een verhaal dat minder tot de verbeelding spreekt dan de gruwelen van WO1, toont Haubens métier en stelt ons ook gerust voor de afleveringen die nog moeten komen en die zich afspelen tegen een decor dat nog verder van ons bed afstaat.