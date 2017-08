Tv-review: 'De kust is veilig' op VIER

Ja, we waren helemaal klaar voor de start van ‘De kust is veilig’, de nieuwe docusoap over de reddingsdiensten aan de Belgische kust. De dvd’s van ‘Windkracht 10’ nog eens herbekeken, geoefend op het vele jargon dat de piloten en dokters afgaand op de ondertussen al twintig jaar oude serie gebruiken tijdens een redding, de bombastische muziek van toen nog eens door de boxen laten schallen… Maar net zoals de stranden van Malibu niet vol lopen met Pamela Anderson-achtige lifeguards, bleek het er ook aan onze kusten prozaïscher aan toe te gaan dan in een tv-reeks: een zonneklopper in Blankenberge die al dan niet een hartkwaal heeft, een zeemijn die onklaar gemaakt moet worden, het waren niet meteen de glorieuze acties die we in gedachten hadden.

Toegegeven, in de tweede aflevering van ‘De kust is veilig’ – die we al vooraf konden bekijken – komt dat drama er wel, en in overvloede: die gaat immers grotendeels over de ramp met de Capella, het zeiljacht dat begin juli kapseisde voor de kust van Oostende. Van de zes opvarenden zouden er uiteindelijk drie het niet overleven. Een stuk aangrijpender dan de eerste aflevering dus, maar tegelijk merk je aan de reacties van de hulpverleners zelf hoe zelden dergelijke gebeurtenissen voorvallen. En om nu te zeggen dat er meer van dat soort rampen zouden moeten gebeuren om goede televisie te krijgen? Nee, dan zetten we liever toch nog eens ‘Windkracht 10’ op. Winching down!