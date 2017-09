Heel gewaagd ook van Eric Goens, om zijn nieuwe documentairereeks te openen met vijf minuten beelden van een man die in zijn bed ligt te creperen van de pijn. Van alle programma’s die hij tot nu toe gemaakt heeft, is ‘Bargoens’ immers datgene met het minst welomlijnde of tot de verbeelding sprekende concept – ’24 uur in een huis met een BV’ is nu eenmaal iets makkelijker te pitchen dan ‘mensen die ergens tegen vechten’. Het was dus te begrijpen geweest als Goens was begonnen met beelden van een van de bekende personen in de serie – zelfs al zijn dat met ‘een poolreiziger’ en ‘een schrijver’ nu ook weer niet de grootste publiekstrekkers - in plaats van met Peter, een man die aan clusterhoofdpijn lijdt en dag en nacht de meest verschrikkelijke aanvallen te verwerken krijgt.

En toch. De openingsscène waarin hij letterlijk krioelt van de pijn was bijna ondraaglijk intiem, maar ze had wel één voordeel: je wist meteen dat‘Bargoens’ geen vrijblijvende tv zou zijn, dat hier iets zou gebeuren. De veertig minuten die volgden waren weliswaar niet even indrukwekkend, maar de mensen die zich niet hadden laten afschrikken door Peters nachtelijke lijdensweg, kregen wel enkele mooie portretten van – bij gebrek aan een betere omschrijving – mensen die ergens tegen vechten: Pieter Aspe die rokend de rouw op afstand probeert te houden, Alain Hubert die op Antarctica zijn leven opoffert voor de wetenschap, de gevangenen Stijn en Sven die in een open instelling nadenken over wat ze gedaan hebben en wat ze nog willen doen, wanneer ze weer vrij zijn.