Aan het woord was Wim Opbrouck, de presenterende acteur (of acterende presentator, de grens was zo dun als de biscuit van een rrrrrravissante rolcake) die Bake Off Vlaanderen aan elkaar mag praten. Hij doet dit op een manier waarbij de herinnering aan 'In de gloria' altijd om de hoek loert, maar die de deelnemers aan de bakshow wél op hun gemak stelt. Mooi, want krijg die eieren maar eens opgeklopt met een flinke portie stress tussen de schouders.

'Cake is de zachte boezem waar we troost in vinden', aldus Wim en dus werd week 1 uitgeroepen tot 'cakeweek'. In drie opdrachten moesten de deelnemers tonen wat ze in hun mars hadden - je mag deze gerust gebruiken tijdens de snoeprepenweek, Wim! - en dat ging de ene hobbykok zichtbaar beter af dan de andere. Maar ook al brak de rolcake bij sommigen (ondanks Wims aanmoeding 'Niet plooien, blijven rollen!'), ook al bleek bij sommigen de savarin nog rauw toen de deadline zich aankondigde, en ook al bleek de verrassing in de verrassingscake plots onvindbaar: Bake Off verlaagde zich nooit tot uitlach-tv.